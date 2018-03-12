09:00 | Хоккей — НХЛ

Гибсон, Тэйвз и Кюмпер - звезды дня в НХЛ


НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал вратарь "Айлендерс" Кристофер Гибсон, отразивший 50 бросков в победном матче против "Калгари" (5:2).

Второй звездой дня стал форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз, на счету которого 3 (0+3) очка в игре с "Бостоном" (3:1). Тройку лучших замкнул голкипер "Аризоны" Дарси Кюмпер - на его счету шатаут из 27 сэйвов во встрече с "Ванкувером" (1:0).

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Материалы других СМИ
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