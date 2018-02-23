Гэри Бэттмен: "НХЛ на Олимпиаде-2022? Такие перерывы губительны для лиги"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен на данный момент не знает, отпустит ли лига хоккеистов на Олимпийские игры-2022. Руководитель чемпионата считает, что олимпийская пауза негативно скажется на лиге. Напомним, что на Играх-2018 хоккеисты НХЛ не принимают участия.

– Я не знаю, будут ли игроки нашей лиги участвовать в следующей Олимпиаде, – цитирует ESPN Бэттмена. – Понимаете, Игры проходят в середине сезона... После такого НХЛ может просто исчезнуть с лица земли. Такие перерывы губительны для нашего чемпионата.