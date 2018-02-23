Гэри Бэттмен: "НХЛ на Олимпиаде-2022? Такие перерывы губительны для лиги"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен на данный момент не знает, отпустит ли лига хоккеистов на Олимпийские игры-2022. Руководитель чемпионата считает, что олимпийская пауза негативно скажется на лиге. Напомним, что на Играх-2018 хоккеисты НХЛ не принимают участия.
– Я не знаю, будут ли игроки нашей лиги участвовать в следующей Олимпиаде, – цитирует ESPN Бэттмена. – Понимаете, Игры проходят в середине сезона... После такого НХЛ может просто исчезнуть с лица земли. Такие перерывы губительны для нашего чемпионата.
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ViTTyler
Panuchi ==== Правильно. Надо отменить все эти ОИ и ЧМ. А еще не надо смотреть национальные первенства, зачем они нужны, когда есть НХЛ? Ведь всякие чемпионаты Швеции или Чехии - днище днищенское по сравнению с НХЛ. В итоге останется одна, самая настоящая, самая хорошая лига
00:21
Panuchi
мб нах твою олимпиаду с этими недохоккеистами?
23:04 23 февраля
maks55555
Насколько же бред он сейчас сказал. Может исчезнуть из-за паузы на ОИ, не настолько она неустойчива, все- таки это бизнес, а не спонсорство, как в КХЛ, чтобы взять и по мановению волшебной палочки исчезнуть.
21:56 23 февраля
GGMU!!!
Кому нужны эти игрища,если есть NHL)))))))))))
21:48 23 февраля
boxboris
ну и нах вас с вашей лигой
21:03 23 февраля