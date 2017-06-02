Гэри Бэттмен: "Игроки НХЛ не едут на Игры. Без вариантов"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен дал понять, что игроки лиги однозначно не смогут поехать на Олимпиаду. Ранее стало известно, что НХЛ и ИИХФ не смогли прийти к соглашению, и лига не будет делать паузу в сезоне на Игры впервые с 1994 года. Кроме того, впервые в олимпийский год состоится Матч звезд НХЛ.

- Никаких вариантов, - цитирует tampabay.com Бэттмена. - Думаю, мы были настолько ясны в вопросе, насколько возможно. Знаю, многие - ИИХФ, МОК, даже игроки - говорят: "Нет, это еще может быть возможно". Нет, не может. У нас будет Матч звезд, и Олимпиада не должна нас беспокоить.