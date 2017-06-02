Гэри Бэттмен: "Игроки НХЛ не едут на Игры. Без вариантов"

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен дал понять, что игроки лиги однозначно не смогут поехать на Олимпиаду. Ранее стало известно, что НХЛ и ИИХФ не смогли прийти к соглашению, и лига не будет делать паузу в сезоне на Игры впервые с 1994 года. Кроме того, впервые в олимпийский год состоится Матч звезд НХЛ.
- Никаких вариантов, - цитирует tampabay.com Бэттмена. - Думаю, мы были настолько ясны в вопросе, насколько возможно. Знаю, многие - ИИХФ, МОК, даже игроки - говорят: "Нет, это еще может быть возможно". Нет, не может. У нас будет Матч звезд, и Олимпиада не должна нас беспокоить.
Contr
А Олимпиаду кто смотрит?
21:32
740
Ну теперь колхозники в ватниках точно победят.....
21:30
Easycure
alvasu, все кто любит хоккей смотрят нхл. там играют лучшие. кхл смотрят только упоротые патриоты.
21:29
alvasu
НХЛ - это лига рабов! Хоккеисты бесправны, клубы бесправны,руководители клубов бесправны! Возомнили себя супер - лигой, внушили всем. Ставят себя выше всех. Полная чушь! Меня и большинство моих знакомых абсолютно до лампочки эта организация. Раболепие многих журналистов перед ней СМЕШНО! Нормальные люди понимают, что самые главные соревнования - это ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, а не какие-то местные соревнования.Мне очень жаль и я не понимаю наших хоккеистов, которые поддались внушению СМИ, что , если ты не играл в НХЛ, то ты неудавшийся хоккеист. Играть надо на РОДИНЕ! Здесь ты свой, за тобой следят, восхищаются, любят, ты кумир ! А там? Уезжают, и про них по тихоньку забывают.Называют их звёздами, а на самом деле.... Помню чемпионат мира в Санкт-Петербурге, когда команда наших "звёзд" заняла 8 место!!! Уезжая, они теряют всё, чувство Родины, менталитет, умение биться до конца....СЭ проведите опрос, кто смотри НХЛ, следит за этим чемионатом....
21:01
gretzkyfan
Теперь кто захочет попытаться стать олимпийским чемпионом сюда приедет, кто нет, останется там, посмотрим...
20:54
Millwall82
Атомный удар уже с 1964 года по США этому пора произвести. Ну или полный запрет выступать нашим игрокам и странам Европы выступать в НХЛ. Тогда бы эта НХЛ отнюдь не самая сильная лига мира по хоккею бы была.
20:49
unfan
Интересно, а у игроков прописано в контракте, что они обязаны являться на матч звёзд? А то игнорирование было бы хорошим уроком...
20:46