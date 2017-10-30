Геннадий Тимченко: "Шипачева не ждут в сборной России"

Президент СКА и член правления Федерация хоккея России (ФХР) Геннадий Тимченко отметил, что нападающий Вадим Шипачев сделал свой выбор не в пользу национальной команды, уехав в НХЛ. По его словам, игрок не сможет рассчитывать на поездку на Олимпиаду-2018.

- Свой выбор Шипачев сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в НХЛ, что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде, - приводит "Р-Спорт" слова Тимченко. - Мы с ним долго беседовали и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация - это теперь его головная боль и его проблема. Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России.

Напомним, "Вегас" отстранил Шипачева после того, как тот отказался играть за "Чикаго Вулвз" в АХЛ. В НХЛ он успел провести три игры и забить один гол. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в КХЛ, если не будет обменян в другую команду за океаном.