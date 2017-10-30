18:43 | Хоккей — НХЛ

Геннадий Тимченко: "Шипачева не ждут в сборной России"

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Президент СКА и член правления Федерация хоккея России (ФХР) Геннадий Тимченко отметил, что нападающий Вадим Шипачев сделал свой выбор не в пользу национальной команды, уехав в НХЛ. По его словам, игрок не сможет рассчитывать на поездку на Олимпиаду-2018.

- Свой выбор Шипачев сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в НХЛ, что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде, - приводит "Р-Спорт" слова Тимченко. - Мы с ним долго беседовали и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация - это теперь его головная боль и его проблема. Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России.

Напомним, "Вегас" отстранил Шипачева после того, как тот отказался играть за "Чикаго Вулвз" в АХЛ. В НХЛ он успел провести три игры и забить один гол. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в КХЛ, если не будет обменян в другую команду за океаном. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20171030/1128000337.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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titan2313

Ещё не факт, что Россия поедет на Олимпиаду!

19:47

Дон_Румата

А как его могут ждать, если он связан контрактом с НХЛ? Но Тимченко, смотрю, обиделся в лучших традициях женского общежития.

19:46

Falken

Доигрался Вадим. Как щенка на улицу выкинули!!! Никому не нужен стал ((( Сломал себе карьеру. Жену еще туда потащил! Видимо Америку показать )))

19:08

Монте-Кристо (Мститель) .

Даже сами власовцы не уважают предателей.

18:59

+-=0

почему гражданин Финляндии тимченко так уверенно говорит , что Шипачева не будет в сборной России?

18:57