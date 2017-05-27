Генменеджер "Нью-Джерси": "Любой клуб НХЛ хотел бы заполучить Ковальчука"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро подчеркнул, что был бы рад вернуть в клуб нападающего Илью Ковальчука. Права на форварда СКА по-прежнему принадлежат "Дэвилз", по информации СМИ, россиянин хочет вернуться в НХЛ. Ковальчук защищал цвета "Нью-Джерси" с 2010 по 2013 год, а с 2001 по 2010 (с годичным перерывом) выступал в "Атланте".

- Я долгое время следил за игрой Ковальчука в НХЛ, - цитирует northjersey.com Шеро. - Он был ведущим игроком лиги, и любой клуб захотел бы видеть в своем составе такого хоккеиста. Если Илья вернется, это будет прекрасно для НХЛ, но дальше нет смысла спекулировать на эту тему.