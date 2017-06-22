Генменеджер "Нэшвилла": "Хотели вернуть Нила, но "Вегас" заломил за него цену"

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл рассказал, что пытался вернуть в команду нападающего Джеймса Нила, которого "Вегас" забрал на драфте расширения. Руководитель отметил, что новый клуб НХЛ попросил за игрока слишком большую компенсацию.

– В принципе, драфт расширения прошел для нашей команды безболезненно, – цитирует сайт НХЛ Пойла. – Конечно, нельзя было избежать потери игроков. Но оборона – наша главная сила, поэтому мы защитили четырех защитников и, соответственно, четырех нападающих.

Я пытался договориться с "Вегасом" о возвращении Нила, но, на мой взгляд, они заломили за него цену. Что бы я ни предлагал Джорджу Макфи, цена все равно казалось слишком завышенной. Теперь нам нужно заменить Нила. Работа начнется в Чикаго на драфте.

29-летний хоккеист выступал за "Нэшвилл" с 2014 года, всего в НХЛ он провел 632 матча и набрал 451 (238+213) очко. Ранее он играл за такие команды, как "Даллас" и "Питтсбург".