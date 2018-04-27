Генменеджер "Коламбуса": "Надеюсь, что Бобровский и Панарин хотят остаться"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен выразил надежду, что российские хоккеисты Сергей Бобровский и Артемий Панарин продлят контракты с "Блю Джэкетс".

– Я надеюсь, что Бобровский и Панарин хотят остаться, – приводит слова Кекалайнена в своем Твиттере журналист Джордж Ричардс. – Они счастливы в "Коламбусе", они хотят остаться в хорошей команде.