00:35 | Хоккей — НХЛ

Генменеджер "Коламбуса": "Надеюсь, что Бобровский и Панарин хотят остаться"

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Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен выразил надежду, что российские хоккеисты Сергей Бобровский и Артемий Панарин продлят контракты с "Блю Джэкетс".

– Я надеюсь, что Бобровский и Панарин хотят остаться, – приводит слова Кекалайнена в своем Твиттере журналист Джордж Ричардс. – Они счастливы в "Коламбусе", они хотят остаться в хорошей команде.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Yakimenko44

Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

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