Генменеджер "Дэвилз" утверждает: Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро заявил, что нападающий СКА Илья Ковальчук не отказался от идеи возвращения в НХЛ. Права на россиянина по-прежнему принадлежат "Дэвилз", цвета которых он защищал с 2010 по 2012 год.

- Мы встречались с агентом Ковальчука Джеем Гроссманом, - цитирует nj.com Шеро. - Информация о том, что Илья может передумать вернуться, неверна. Он не изменил своего решения. Если Ковальчук выберет не "Нью-Джерси", мы не будем против, подпишем с ним контракт или обменяем. Все в его руках.