"Флорида" разгромила "Бостон" благодаря голу Дадонова

"Флорида" переиграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). Это второе подряд поражение "Брюинз".
Российский форвард "Пантерз" Евгений Дадонов отметился голом в концовке встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Бостон" - 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Голы: Хоффман - 13 (Сивиур, Юбердо), 24:21 - 1:0. Матесон - 2, 33:13 - 2:0. Юбердо - 7 (Яндл, Барков), 35:14 - 3:0. Хоффман - 14 (бол., Барков, Яндл), 39:55 - 4:0. Дадонов - 13 (бол., Барков, Юбердо), 54:26 - 5:0.
Вратари: Луонго - Галак.
Штраф: 10 - 14.
Броски: 44 (13+20+11) - 33 (7+16+10).
Наши: Дадонов (16.58/5/+1), Киселевич (19.21/0/0) - -.
5 декабря. Майами. BB&T Center.
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