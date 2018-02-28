"Флорида" обыграла "Торонто" в овертайме

"Флорида" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Торонто" на своей площадке - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету форварда Джареда Маккэна.

Российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов отыграл 22 минуты 37 секунд, Максим Мамин провел на площадке 10 минут 47 секунд, защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев - 24 минуты 21 секунду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Торонто" - 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Барков - 21 (бол., Юбердо, Трочек), 11:02 - 1:0. Юбердо - 19 (Трочек, Врбата), 21:42 - 2:0. Мур - 6 (Комаров, Капанен), 22:53 - 2:1. Хаймэн - 12 (Нюландер), 32:34 - 2:2. Маккэн - 7 (Экблад), 63:47 - 3:2.

Вратари: Луонго - Макэлхинни.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (9+7+12+3) - 39 (13+8+15+3).

Наши: Дадонов (22:37/2/-1), Мамин (10:47/0/0) - Зайцев (24:21/0/-1).

28 февраля. Майами. BB&T Center.