Флери - 13-й вратарь в истории НХЛ, выигравший 400 матчей

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери помог своей команде одержать победу над "Филадельфией" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, отразив 38 из 40 бросков по своим воротам. 33-летний голкипер стал 13-м представителем своего амплуа в истории лиги, на счету которого не меньше 400 побед.
Напомним, что рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (691 победа).
🌸🌸🌸🌸– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 13 марта 2018 г.
4️⃣0️⃣0️⃣ NHL CAREER WINS!!!
🌸🌸🌸🌸#VegasBorn pic.twitter.com/jhXYJleCWu
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fifa_guru
Vasek почему нет)
10:35
Vasek
МАФ, давай на 600!
09:40