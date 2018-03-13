Флери - 13-й вратарь в истории НХЛ, выигравший 400 матчей

Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери помог своей команде одержать победу над "Филадельфией" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, отразив 38 из 40 бросков по своим воротам. 33-летний голкипер стал 13-м представителем своего амплуа в истории лиги, на счету которого не меньше 400 побед.

Напомним, что рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (691 победа).