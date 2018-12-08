"Филадельфия" переиграла "Баффало", Проворов забросил третью шайбу в сезоне

"Филадельфия" в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ нанесла поражение "Баффало" со счетом 6:2. Один из голов на счету российского защитника Ивана Проворова.

К 13-й минуте "Клинки" повели со счетом 2:0. Обе шайбы забросил Джек Айкел. Спустя 50 секунд после второго гола форвард Джеймс ван Римсдайк сократил отставание "Летчиков". В середине второго периода Проворов сравнял счет, а победу гостям принесли точные броски Клода Жиру, Уэйна Симмондса, Дэйла Уиса и Трэвиса Конечны.

Благодаря этой победе, "Филадельфия" поднялась с последней строчки в таблице Восточной конференции. У "Летчиков" 25 очков после 26 встреч. "Баффало" остался на третьем месте Востока с 38 баллами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Филадельфия" - 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Голы: Айкел - 8 (Райнхарт, Скиннер), 4:04 - 1:0. Айкел - 9 (Пилут, Ристолайнен), 12:02 - 2:0. ван Римсдайк - 2 (Жиру), 12:52 - 2:1. Проворов - 3 (Лотон, Раффль), 30:10 - 2:2. Жиру - 11 (мен.), 42:49 - 2:3. Симмондс - 10 (Гостисбеер, Ворачек), 48:10 - 2:4. Уис - 3 (Раффль, Жиру), 49:25 - 2:5. Конекны - 9 (Жиру, ван Римсдайк), 51:00 - 2:6.

Вратари: Улльмарк - Столарз.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 30 (17+9+4) - 41 (15+14+12).

Наши: - - Проворов (23.37/4/+5).

8 декабря. Баффало. KeyBank Center.