"Филадельфия" обыграла "Ванкувер", Проворов отдал голевой пас

"Филадельфия" победила "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов отметился результативной передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Филадельфия" - 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Симмондс - 25 (бол., Гостисбеер, ПРОВОРОВ), 5:45 - 0:1. Ворачек - 15 (Кутюрье, Гостисбеер), 21:11 - 0:2. Шенн - 18 (бол., Гостисбеер), 22:38 - 0:3. Гранлунд - 15 (Д. Седин, Х. Седин), 23:43 - 1:3. Хансен - 6 (Хорват, Хаттон), 32:42 - 2:3.
Вратари: Миллер (58:16) - Нойвирт.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 20 (8+6+6) - 28 (9+11+8).
Наши: Трямкин (14:09/0/0) - Любимов (5:47/0/-1), Проворов (24:17/1/-1).