"Филадельфия" обыграла "Тампа-Бэй", Кучеров забросил шайбу, Нестеров отдал две передачи

"Филадельфия" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Тампа-Бэй" со счетом 4:2.

Один из голов в составе "Лайтнинг" забил российский нападающий Никита Кучеров. Его партнер по команде Никита Нестеров отдал две результативные передачи. Еще одну голевую передачу отдал россиянин Владислав Наместников.

Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов также отдал голевой пас.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 40 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Тампа-Бэй" - 4:2 (0:1, 4:1, 0:0)

Голы: КУЧЕРОВ - 16 (НАМЕСТНИКОВ, НЕСТЕРОВ), 5:34 - 0:1. Конекны - 6 (Ворачек, Э. Макдональд), 21:15 - 1:1. Кутюрье - 7 (ПРОВОРОВ, Ворачек), 28:42 - 2:1. Раффль - 8 (Жиру, Шульц), 29:51 - 3:1. Киллорн - 13 (НЕСТЕРОВ, Друэн), 36:44 - 3:2. Гудас - 2 (Шенн), 37:41 - 4:2.

Вратари: Нойвирт - ВАСИЛЕВСКИЙ (56:45).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 44 (14+16+14) - 26 (16+0+10).

Наши: Проворов (23:05/3/1) - Кучеров (20:35/4/2), Наместников (18:30/1/2), Нестеров (18:50/0/1).

7 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.