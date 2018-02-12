Фил Эспозито: "Кучеров должен набрать 100 очков, но "Харт Трофи" вручил бы Василевскому"

Легендарный канадец Фил Эспозито в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров должен в этом сезоне преодолеть отметку в 100 очков. Вместе с тем, ветеран отдал бы "Харт Трофи" не ему, а голкиперу "Лайтнинг" Андрею Василевскому.

– Вы были чуть ли не первой хоккейной знаменитостью, напророчившей Кучерову большое будущее. Когда он забил 29 голов за сезон, вы заявили, что в следующем сезоне на его счету будет 40, а далее – 50 голов. Неужели уже тогда чувствовали, что он может стать суперзвездой?

– Чувствовал. Потому что у него и тогда была, я бы сказал, правильная осанка. Умение правильно выбрать позицию и молниеносно бросить. Причем бросок у него – одновременно сильный и очень точный, блестяще рассчитанный.

Забавная вещь: я совершенно точно знаю, что когда Куч в некоторых ситуациях промахивается, он говорит себе: "Что ты делаешь?! Как ты мог отсюда не попасть?" Я себе такое когда-то говорил – и не сомневаюсь, что он тоже. Для меня важнее не то, что Куч забрасывает по три шайбы в Матче звезд, а то, что он – превосходный спортсмен и классный бомбардир. И в этом сезоне он должен набрать сто очков, что по нынешним временам в НХЛ великолепно.

Но для меня самый ценный игрок "Лайтнинг" – все же не он, а Василевский. Потому что без него у команды начинаются проблемы. "Харт Трофи" на данный момент я дал бы ему. У Куча было больше плохих матчей, чем у Васи. И когда у вратаря неудачный день, не имеет никакого значения, как играют остальные – мы не выигрываем.

А когда не идет у Кучерова, победа все равно возможна. Что, повторяю, не делает его роль в команде менее ценной! Думаю, он забьет от 40 до 50 голов. Ни на секунду не сомневаюсь, что его безголевая серия скоро закончится, и он встанет на прежнюю дорогу. Нет, все-таки 50! (Игорь РАБИНЕР)

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