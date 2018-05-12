Фанат "Тампа-Бэй" станцевал для вратаря "Вашингтона"

Болельщик "Тампа-Бэй" в костюме космонавта показал голкиперу "Вашингтона" Брэдену Холтби танец маленьких утят во время одной из пауз в первом матче финала Восточной конференции. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "Кэпиталз" (счет в серии 1-0).
Во время игровой паузы Холтби подъехал к скамейке своей команды и заговорил с защитником Бруксом Орпиком. Фанат "Тампы" в одежде космонавта стал показывать голкиперу танец маленьких утят, но тот невозмутимо продолжал разговор.
And the mind games begin... #StanleyCup pic.twitter.com/skVGY9N3PZ– NHL (@NHL) 12 мая 2018 г.
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adamantane'
Холтби в его сторону даже не посмотрел )
09:52