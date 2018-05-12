09:17 | Хоккей — НХЛ

Фанат "Тампа-Бэй" станцевал для вратаря "Вашингтона"

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Болельщик "Тампа-Бэй" в костюме космонавта показал голкиперу "Вашингтона" Брэдену Холтби танец маленьких утят во время одной из пауз в первом матче финала Восточной конференции. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "Кэпиталз" (счет в серии 1-0).

Во время игровой паузы Холтби подъехал к скамейке своей команды и заговорил с защитником Бруксом Орпиком. Фанат "Тампы" в одежде космонавта стал показывать голкиперу танец маленьких утят, но тот невозмутимо продолжал разговор.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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adamantane'

Холтби в его сторону даже не посмотрел )

09:52

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