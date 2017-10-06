Евгений Малкин: "Счет 1:10 – непозволительный для "Питтсбурга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после поражения от "Чикаго" (1:10) в интервью "СЭ" заявил, что для его команды непозволительно показывать такой результат. Хоккеист отметил, что "Пингвинз" играл безвольно.

– Перестановки в межсезонье как-то сказались на "Питтсбурге"?

– Пока мы провели всего две игры, тяжело делать какие-то выводы. Конечно, когда состав меняется, приходят новые ребята, нужно время сыграться, чтобы они влились в коллектив.

– И все-таки: тяжело проводить две игры подряд?

– Для нас это не в новинку, мы уже не первый год в лиге. Конечно, нелегко, вчера играли дома, был перелет, разница во времени – но, тем не менее, такой счет непозволительный для "Питтсбурга". И непозволительно так играть: "Блэкхокс" победили нас в одну калитку. Мы понимали, что "Чикаго" – хорошая команда, отличные болельщики – но мы играли безвольно. (Виктория БУЛАХОВА)

Полностью интервью Малкина – читайте в ближайшее время на "СЭ"