Евгений Малкин: "Мы с Кросби не чувствуем себя Яромирами Яграми"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что его клуб не мешает "Вашингтону" взять Кубок Стэнли. Он также добавил, что они с Сидни Кросби потихоньку становятся ветеранами, однако пока не чувствуют себя Яромирами Яграми.

Напомним, что "Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли в прошлом сезоне, в финале обыграв "Нэшвилл" (4-2). Команда завоевала трофей в пятый раз в своей истории и второй раз подряд.

– Мы впервые выиграли Кубок Стэнли в 2009 году. И после этого в следующий раз стали чемпионами в 2016 году, – приводит Nhl.com/Ru слова Малкина. - То есть у нас было шесть холостых сезонов, когда мы не могли взять Кубок Стэнли, не проходили далеко в плей-офф. Только в 2013-м вылетели в финале конференции, уступив "Бостону". У "Вашингтона" было очень много возможностей за это время исполнить свою мечту. Мы не встречались с ними ни разу. Игроки "Кэпиталз" могли проходить "Рейнджерс", "Монреаль", "Тампу".

Это не зависело от нас. Тут стечение обстоятельств, что именно в победном сезоне мы пересекались с "Вашингтоном" во втором раунде. Наверное, это судьба. Но ведь "Кэпиталз" каждый год попадали в плей-офф, считались фаворитами. Все было в их руках. А мы, ребята из "Питтсбурга", не Болты и не Фелпсы, которые вообще никому не оставляли шансов. Мы же за последние девять лет выиграли только три, а не девять Кубков Стэнли.

Время всегда идет очень быстро. Уже и мы потихоньку становимся ветеранами. Но силы еще есть. Будем давать отпор, сражаться с молодыми и ветеранами из других команд. Конкуренция в лиге огромная, приходят очень талантливые игроки. Но мы с Кросби не чувствуем себя Яромирами Яграми. Вот Кубок Стэнли выиграли, посмотрите. Мы еще поборемся.