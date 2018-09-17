Евгений Малкин: "Хочу быть ведущим центрфорвардом НХЛ ближайшие 5-6 лет"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поделился своими планами на дальнейшую карьеру в НХЛ. По словам форварда, после трех побед в Кубке Стэнли он не собирается останавливаться на достигнутом. В прошлом сезоне "Пингвинз" дошли до второго раунда Восточной конференции, где уступили "Вашингтону" (2-4). "Кэпиталз" в итоге стали обладателями трофея.

- Надеюсь, удастся выиграть еще пару Кубков Стэнли, - цитирует официальный сайт "Питтсбурга" Малкина. - Мы пытаемся каждый год. Я не хочу быть парнем, который выиграл три Кубка Стэнли и скатился, не хочу быть просто хорошим парнем. Я хочу быть хорошим игроком ближайшие 5-6 лет.

Я стараюсь доминировать в каждой игре. Хочу быть лидером, ведущим центрфорвардом лиги в течение следующих 5-6 лет.

Я был рад, что "Вашингтон" наконец-то выиграл Кубок Стэнли. У них отличная команда. Но я не следил за Кубком после вылета "Питтсбурга". Конечно, я был расстроен. Я чувствовал, что если мы пройдем "Вашингтон", у нас будет шанс на трофей.

В прошлом сезоне у меня был удачный регулярный чемпионат, но я недоволен своей игрой в плей-офф. Против "Филадельфии" я мог играть лучше.