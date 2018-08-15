Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли

Хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард, сопровождающий нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова во время визита с трофеем в Челябинск, опубликовал фотографии из поездки на своей странице в Твиттере. Ранее 26-летний хоккеист в интервью "СЭ" не стал раскрывать, что собирается делать с трофеем.

"Нет ничего лучше для завершения дня... В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли", - подписал фотографии Притчард.

Как следует из снимков, сделанных Притчардом, Кузнецов использовал Кубок Стэнли в качестве тары для пельменей.