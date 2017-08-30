Евгений Кузнецов: "Каждый год ты стараешься быть лучше. Овечкин такой же"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что каждый год старается быть лучше и что-то изменить в течение лета. Он также добавил, что форвард Александр Овечкин тоже всегда хочет прогрессировать.

Напомним, что Кузнецов, Овечкин и их партнер по команде защитник Дмитрий Орлов приступили к тренировкам за 13 дней до официального открытия тренировочных лагерей клубов НХЛ.

– Овечкин? Вы видите, он похудел, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кузнецова. – Каждый год ты стараешься быть лучше. Ты меняешь что-то в течение лета. Овечкин такой же. Он всегда хочет прогрессировать.

Всегда приятно видеть, что твои одноклубники становятся лучше, что они пробуют что-то новое. Тогда ты можешь увидеть то, что делают они, и перенять у них это.

Овечкин, Кузнецов и Орлов приступили к тренировкам с "Вашингтоном". Видео