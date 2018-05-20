Евгений Кузнецов: "Два броска по воротам в начале матча - так нельзя играть"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов после поражения от "Тампы" (2:3) в пятом матче серии (2-3) полуфинала Кубка Стэнли заявил, что его команде не хватило еще одной заброшенной шайбы во втором периоде. Спортсмен отметил, что хоккеисты "Кэпиталз" начали игру медленно, совершили всего два броска по воротам соперника, и так играть нельзя.

– Медленно начали, потом постарались вернуться в игру, – рассказал на ютуб-канале "NHL Россия" Кузнецов. – Получалось многое во втором и третьем периоде, но опять не могли забить – наверное, в этом и вся причина. Были моменты, нужно было больше забивать.

Напряжения не было перед игрой, было приятное волнение. Немного не получилось в начале игры, соперник забил сразу, потом еще раз. У нас же было два броска за период – так нельзя играть. Ну, в принципе, будет урок. И будем настраиваться на следующую игру. Не хватило еще одного гола во втором периоде. Но было и много позитивного – все должно перенестись на домашнюю игру.

Следующий матч "Тампа" – "Вашингтон" состоится 22 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.

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