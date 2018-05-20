08:42 | Хоккей — НХЛ

Мэтт Нисканен: "Вашингтон" уже списывали со счетов, когда мы проиграли "Коламбусу" дважды"


Защитник "Вашингтона"  Мэтт Нисканен верит, что команде удастся выиграть полуфинальную серию Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй". В пятом матче "Кэпиталз" проиграл со счетом 2:3 и уступает в серии – 2-3.

– Многие списывали нас, когда мы дважды проиграли в первом раунде "Коламбусу", – цитирует официальный сайт НХЛ Нисканена. – В серии с "Питтсбургом" тоже было тяжело, но мы смогли справиться, продолжая играть в свой хоккей. И нужно сделать это снова. Приложим все усилия для победы в шестом матче, победим, а потом наступит решающий поединок. Нужно показать лучшую игру.

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