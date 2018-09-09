Евгений Кузнецов: "Думаю, "Вашингтон" снова выиграет Кубок Стэнли"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов считает, что его команда будет главным фаворитом в предстоящем сезоне. Россиянин подчеркнул, что у "Кэпиталз" есть все шансы выиграть титул второй раз подряд.

– Я думаю, что мы его выиграем. Кто еще будет фаворитом? Никто, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Кузнецова. – Все будут выкладываться на 100 процентов. Кубок Стэнли показывает, кто ты есть на самом деле. Считаю, что "Вашингтону" брошен вызов.