Евгений Дадонов: "Надеюсь, после победы нас "отпустит"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над "Виннипегом" (4:2) в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

– Тяжело играть два дня подряд, но все в одинаковых условиях. В большинстве сегодня забили, плюс в своей зоне меньше ошибок делали.

– Ключевое в победе – возвращение в состав Луонго или Мамина?

– Обоих.

– С Луонго в воротах надежнее чувствуется?

– Ну, сложно сказать. Мы понимали, что он давно не играл, ему нужно было помочь. Сегодня было больше концентрации в своей зоне.

– Заводят ли такие моменты команду, как, например, эпизод, когда Трочеку в голову заехали?

– Конечно, заводит! Наш защитник молодец, заступился за него!

– Одержали первую победу в сезоне. Отпустило сейчас как-то?

– Надеюсь, отпустит. Сейчас несколько дней без игр будет, немножко отдохнем и дальше пойдем.

– Сколько по ощущениям должны были забивать за эти два матча? Моментов у вас было очень много.

– Ну, не знаю. Так получилось.

– Специально хотели именно Лайне на хит поймать?

– Не думал об этом.

– Бонер говорил, что утром у вас было длительное собрание. Что он говорил, кроме того, что надо забыть первый отрезок?

– Да в принципе обычная подготовка к матчу, разобрали соперника и свои ошибки. (Игорь Еронко)