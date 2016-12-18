"Эдмонтон" обыграл "Тампа-Бэй", Нестеров отметился голевой передачей

"Эдмонтон" на своем льду переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник гостей Никита Нестеров записла на свой счет голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Тампа-Бэй" - 3:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лучич - 9 (бол., Драйзайтль, Секера), 23:58 - 1:0. Друэн - 7 (бол., Хедман, Пойнт), 38:59 - 1:1. Джонсон - 9 (Конахер, НЕСТЕРОВ), 42:35 - 1:2. Драйзайтль - 14 (бол., Летестю, Секера), 47:03 - 2:2.

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Тэлбот - Бишоп.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 32 (11+13+7+1) - 33 (5+13+14+1).

Наши: - - Наместников (17:37/3/0), Нестеров (11:06/0/1).

18 декабря. Эдмонтон. "Роджерс Плэйс".