"Эдмонтон" обыграл "Колорадо", Варламов сделал 15 сэйвов

"Эдмонтон" на выезде переиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ​. "Ойлерз" одержал четвертую победу кряду.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов был заменен в середине второго периода. Россиянин провел на льду 33 минуты и 37 секунд, отразив 15 бросков и пропустив 3 шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Эдмонтон" - 4:6 (0:1, 1:4, 3:1)

Голы: Бродзяк - 3 (Нерс), 13:51 - 0:1. Ньюджент-Хопкинс - 9 (бол., Макдэвид, Беннинг), 29:26 - 0:2. Ньюджент-Хопкинс - 10 (Лучич), 33:37 - 0:3. Макдэвид - 17 (Драйзайтль, Ларссон), 35:14 - 0:4. Рантанен - 13 (Бэрри, Ландескуг), 36:01 - 1:4. Драйзайтль - 16 (Кассиан, Бродзяк), 36:42 - 1:5. Уилсон - 8 (бол., Рантанен, Ландескуг), 41:41 - 2:5. Нерс - 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 43:05 - 2:6. Ландескуг - 18 (Рантанен, Маккиннон), 56:11 - 3:6. Ландескуг - 19 (Рантанен, Маккиннон), 58:53 - 4:6.

Вратари: Варламов (Грубауэр, 33:37, 56:43 - 58:53, 59:02) - Коскинен.

Штраф: 13 - 17.

Броски: 43 (13+14+16) - 26 (9+13+4).

Наши: Задоров (18.46/4/-2) - Зыков (4.42/0/0).

12 декабря. Денвер. Pepsi Center.