Джордж Макфи: "Вегас" не ждет никакой драмы на драфте расширения"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что представители его команды проводили беседы со всеми игроками клубов НХЛ, чтобы узнать об их мнении по поводу выступления за "Голден Найтс". Напомним, что с 18 по 20 июня в Лас-Вегасе на новой арене клуба состоится драфт расширения, где "Вегас" сможет выбрать по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава.

– Мы провели собеседования с ребятами, пообщались с коллегами из других команд, когда была такая возможность, – цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Макфи. – На этой неделе мы основное внимание уделили тестированию. Но с нами общались генеральные менеджеры других команд.

Мы открыты для переговоров. Мы всем объясняем, что не собираемся забирать игрока, не пообщавшись с ними. Мы хотим знать, какова их позиция. Все переговоры проходят очень откровенно. Клубы говорят нам, чего они хотят, кого они хотят защитить. Мы говорим им, к кому в их команде у нас есть интерес. Так мы пытаемся договориться.

Мы хорошо знаем составы других команд и понимаем, как они собираются поступить. Мы знаем многое и не ждем никакого драматического развития событий. Мы прямо заявляем о своей позиции, которая заключается в достижении варианта, приемлемого для обеих сторон. Это вполне реально. Мы стремимся к этому. Пока все складывается очень хорошо. Главное - все сделать правильно. Мы все правильно спланировали.