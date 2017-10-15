Джон Торторелла: "В третьем периоде упростили игру"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой" (5:4 ОТ) остался недоволен игрой команды. Однако, по словам наставника, подопечные действуют спокойно.

Российский форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин в прошедшей встрече отметился тремя голевыми пасами. Его соотечественник Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 21.

- Мы недостаточно бросали. В третьем периоде упростили игру и нашли путь к победе, - цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ. - Мы не показали желаемой игры, однако хорошо, что выиграли. У нас хорошие игроки. Они не паникуют. Я доволен этим.