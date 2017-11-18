Джон Торторелла: "У Бобровского есть моральная устойчивость"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (2:0) отметил, что голкипер Сергей Бобровский вырос в профессиональном плане за три года. Россиянин отразил 36 бросков и был признан первой звездой поединка.

- У Бобровского есть моральная устойчивость, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тортореллы. - Я видел, как он развивался эти три года. Второй период стал лучим для нас в этом сезоне. Несмотря на несколько сэйвов Лундквиста, мы справились с ним.