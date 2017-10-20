Джон Торторелла: "Не смогли разгадать Василевского"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Тампа-Бэй" (0:2) и отметил игру вратаря соперника Андрея Василевского, который отразил 43 броска.

– "Тампа" была быстрее, чем "Виннипег". В первом периоде мы просто наблюдали, а Боб оставил нас в игре. – цитирует Тортореллу пресс-служба "Коламбуса". – Затем провели очень хороший второй период, но не смогли разгадать их вратаря. Последние два периода ничего с ним не смогли поделать. Были моменты, но вратарь спасал.

У нас быстрая команда, однако в первом периоде у нас не получилось быстро принимать решения и быстро играть. Но у нас был очень хороший второй период.

Большинство должны были реализовывать. Это бы дало нам искру. Повторюсь – мы не смогли разгадать голкипера соперника. "Тампа" доминировала в первом периоде. Во втором и третьем у нас были хорошие шансы. Будем работать дальше. ​