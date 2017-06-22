Джон Торторелла - лучший тренер НХЛ в сезоне-2016/17

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла признан лучшим тренером НХЛ в сезоне-2016/17 и получил награду "Джек Адамс Эворд". Отметим, что лучшего наставника выбирают представители телевидения. Также на награду претендовали Майк Бэбкок ("Торонто"), Тодд Маклеллан ("Эдмонтон").
Напомним, в Лас-Вегасе прошло вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.
It was a great year for the @BlueJacketsNHL, and that’s why John Tortorella is the Jack Adams Award winner. #NHLAwards pic.twitter.com/UZI7PqWLAw– NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.