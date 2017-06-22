04:24 | Хоккей — НХЛ

Джон Торторелла - лучший тренер НХЛ в сезоне-2016/17


Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла признан лучшим тренером НХЛ в сезоне-2016/17 и получил награду "Джек Адамс Эворд". Отметим, что лучшего наставника выбирают представители телевидения. Также на награду претендовали Майк Бэбкок ("Торонто"), Тодд Маклеллан ("Эдмонтон").

Напомним, в Лас-Вегасе прошло вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.

 

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