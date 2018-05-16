Джон Купер: "Сегодня мы не давали "Вашингтону" столько свободы, сколько давали в первых двух матчах"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер объяснил, за счет чего его команда победила "Вашингтон" в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. "Лайтнинг" добился успеха со счетом 4:2 и сократил отставание в серии – 1-2.

– Нам нужно было отбирать у "Вашингтона" шайбу и не давать им ею владеть. "Вашингтон" – отличная команда. Если дать ей пространство, чтобы проводить атаки, то они добьются своего, – цитирует официальный сайт НХЛ Купера. – Именно так они и выиграли в первых двух матчах. Сегодня мы давали им намного меньше свободы, и это помогло нам выиграть.