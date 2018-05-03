Джон Купер: "Палат – настоящий монстр. Он не получает той похвалы, которой заслуживает"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Бостоном" (4:1) в третьем матче серии плей-офф оценил вклад нападающего Ондржея Палата в этот результат. Напомним, что хоккеист забросил две шайбы в этой встрече.

– Он настоящий монстр, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Купера. – Он один из тех парней, которые летают под радаром и не получают той похвалы, которой заслуживают. Но они и не ищут ее. Таков Ондржей Палат. Это была важная игра. Они все важные в плей-офф. Нам нужно было взять матч на выезде, и Палат стал большой причиной, почему мы это сделали.​