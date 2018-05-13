Джон Купер: "Мы сразу отдали "Вашингтон" перевес домашней площадки"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер сообщил о настрое команды перед вторым матчем финальной серии Восточной конференции против "Вашингтона". Столичные хоккеисты ведут в серии 1-0.

– Мы не можем дальше играть с огнем и упускать эти первые матчи серий, - цитирует официальный сайт НХЛ Купера. - Ты сразу отдаешь преимущество своего поля и накладываешь на себя дополнительное давление перед переездом серии. Тебе все равно придется играть на выезде, однако пространство для маневра и ошибки в этом варианте стремительно сокращаются.