Джо Торнтон забросил 400-ю шайбу в НХЛ

39-летний нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (5:4), достиг отметки в 400 голов за карьеру в НХЛ. Для этого ему понадобилось провести 1503 матча в североамериканской лиге.

В прошлом сезоне Торнтон набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего порвал передние и крестообразные связки.