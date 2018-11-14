Джо Торнтон забросил 400-ю шайбу в НХЛ

39-летний нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (5:4), достиг отметки в 400 голов за карьеру в НХЛ. Для этого ему понадобилось провести 1503 матча в североамериканской лиге.
В прошлом сезоне Торнтон набрал 36 (13+23) очков в 47 матчах, после чего порвал передние и крестообразные связки.
The 400th goal of Jumbo Joe's illustrious career!– NHL (@NHL) 14 ноября 2018 г.
AND it was the game winner. 🙌 pic.twitter.com/ThvRdGRR2B
Загрузка...