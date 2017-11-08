Джейк Аллен: "Тарасенко - крутой парень"

Вратарь "Сент-Луиса" Джейк Аллен после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (3:1) остался доволен игрой нападающего Владимира Тарасенко в минувшей встрече. По его словам, россиянин – крутой парень.

– Мы в команде знали, как Тарасенко может играть, вы (СМИ) видимо этого не знали, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Аллена. – Он крутой парень.

Напомним, что в сегодняшнем матче Тарасенко набрал три (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

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