Дубль Седина помог "Ванкуверу" победить "Аризону"

"Ванкувер" в гостях обыграл "Аризону" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэнакс" прервали неудачную серию из двух игр кряду, команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, "Аризона" – на последней строчке.

Форвард "Ванкувера" Николай Голдобин провел на льду почти 9 минут и нанес один бросок. Дублем в этой встрече отметился ветеран команды Даниэль Седин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Ванкувер" – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Д. Седин – 17 (бол., Пулио, Х. Седин), 2:16 – 0:1. Голигоски – 9 (бол., Степан, Перлини), 49:18 – 1:1. Д. Седин – 18 (Бозер), 51:43 – 1:2. Арчибальд – 2 (мен., Саттер, Стэчер), 54:08 – 1:3.

Вратари: Кюмпер (58:24) – Маркстрем.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 42 (14+13+15) – 27 (10+11+6).

Наши: – – Голдобин (8:50/1/0).

26 февраля. Глендейл. Gila River Arena.