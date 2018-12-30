Дубль Радулова помог "Далласу" обыграть "Детройт"

"Даллас" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Дубль в этой встрече на счету нападающего Александра Радулова. Он провел на площадке 20 минут 23 секунды. Денис Гурьянов отыграл 12 минут 18 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Детройт" - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Голы: Комо - 4 (Факса, Федун), 25:11 - 1:0. Радулов - 12 (Янмарк, Линделл), 31:11 - 2:0. Радулов - 13 (бол., Спецца, Сегин), 34:43 - 3:0. Питлик - 6 (Факса, Комо), 40:31 - 4:0. Спецца - 6, 42:20 - 5:0. Ларкин - 17 (бол., Нюквист, Нильсен), 43:52 - 5:1.

Вратари: Бишоп - Бернье.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 42 (17+16+9) - 34 (7+9+18).

Наши: Гурьянов (12.18/2/0), Радулов (20.23/5/+1) - -.

30 декабря. Даллас. American Airlines Center.