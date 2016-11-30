Дубль Поминвилля не помог "Миннесоте" одержать победу над "Ванкувером"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" уступила "Ванкуверу" - 4:5. Форварда "Уайлд" Джейсон Поминвилль стал автором дубля, но это не помогло его команде одержать победу. Отметим, что данное поражение для подопечных Брюса Будро стало вторым подряд. Российский нападающий "Кэнакс" Никита Трямкин не набрал результативных очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Миннесота" - 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Голы: Поминвилль - 4 (Нидеррайтер, Сканделла), 5:07 - 0:1. Поминвилль - 5 (Хаула, Зукер), 23:24 - 0:2. Саттер - 6 (бол., Стэчер, Х. Седин), 29:23 - 1:2. Хаттон - 3 (бол., Д. Седин, Х. Седин), 31:22 - 2:2. Эрикссон - 6 (Шапу, Хаттон), 41:09 - 3:2. Хорват - 8 (Сбиса, Саттер), 42:08 - 4:2. Зукер - 3, 43:20 - 4:3. Хаула - 4 (Сутер, Сперджен), 54:11 - 4:4. Берчи - 3 (Стэчер, Бэрроуз), 57:25 - 5:4.

Вратари: Миллер - Кюмпер (58:52).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (7+16+12) - 42 (14+16+12).

Наши: Трямкин (21:40/+3/0).

30 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.