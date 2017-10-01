Дональд Фер: "Пропуск Олимпиады не будет забыт игроками при обсуждении нового соглашения"

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер дал понять, что вопрос Олимпиады-2018, скорее всего, будет поднят при обсуждении нового коллективного соглашения хоккеистов с лигой. Ранее стало известно, что НХЛ не будет делать паузу на время олимпийского турнира в Пхенчхане, и хоккеисты лиги не поедут на Игры впервые с 1994 года.

- Пропуск Олимпиады злит игроков и не будет забыт, - цитирует Sportsnet Фера. - Очевидно, что игроки вспомнят и подумают об этом, когда придет время формулировать свои позиции. В Олимпиаде участвует всего пятая часть игроков, но все они имеют шансы поехать на Игры.