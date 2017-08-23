Дон Черри: "Овечкин не нужен России на Олимпиаде"

Хоккейный эксперт Дон Черри считает, что Олимпийский турнир по хоккею будет мало кому интересен. Также 83-летний канадец выразил мнение, что Россия не нуждается в помощи от Александра Овечкина на турнире в Пхенчхане.

- Игры будут начинаться в три часа ночи, - приводит Sportsnet слова Черри. - Кто, черт возьми, собирается посмотреть хоккей в три часа ночи? Может быть, только финал. Я рад, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Кто хочет ехать в КНДР или Корею? Или где вообще пройдет Олимпиада?

Не думаю, что Россия хочет, чтобы Овечкин поехал на Олимпиаду. Шучу. Но Алекс не показывал ничего особенного на прошлых Играх. Не думаю, что кто-то поедет на Олимпиаду из НХЛ. Если поедут - у них будут большие проблемы.