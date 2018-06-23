Денис Гребешков: "С Ковальчуком "Лос-Анджелес" действительно может претендовать на Кубок Стэнли"

Бывший защитник "Лос-Анджелеса", "Айлендерс" и "Эдмонтона" Денис Гребешков поделился мнением относительно перехода Ильи Ковальчука в "Кингз". 35-летний форвард подпишет с калифорнийской командой трехлетний контракт.

– С Ковальчуком "Короли" станут претендентами на Кубок Стэнли?

– Почему бы и нет? Илья – это усиление для любой команды. Это первоклассный снайпер и лидер команды. В Лос-Анджелесе действительно теперь могут претендовать на Кубок Стэнли. Вы видели, в этом сезон показательно, что команда-новичок из Вегаса дошла до финала, и в "Вашингтон" никто особо не верил, хотя у них куча звезд в составе.

– Ранее он выступал только на Востоке. Кови быстро адаптируется в Западеной конференции?

– Проблем не будет. Там сейчас играть полегче, чем на Востоке. Менее силовой, более открытый хоккей, поэтому с адаптацией у Ильи не должно возникнуть проблем. (Евгений БЕЛОУСОВ)​

Ковальчук стал игроком "Лос-Анджелеса