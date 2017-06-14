Дарюс Каспарайтис: "Конн Смайт" заслужили и Малкин, и Кросби"

Бывший защитник сборной России и "Питтсбурга" Дарюс Каспарайтис уверен, что в этом сезоне капитан "Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий Евгений Малкин показали свой высокий уровень мастерства. По его словам, оба игрока были достойны завоевать "Конн Смайт", который вручается лучшему хоккеисту плей-офф НХЛ.

- Как восприняли выбор журналистов, отдавших "Конн Смайт" Сидни Кросби? - вопрос Каспарайтису.

- Думаю, приза MVP заслуживали оба - и он, и Малкин. Евгений классно провел предыдущие серии. Обычно эту награду дают совокупно за весь плей-офф, но в финале Сидни сыграл лучше всех, особенно в двух заключительных матчах. Малкин и Кросби показали, что их не зря считают лучшими игроками в мире. Если не получается у одного, то другой мгновенно берет на себя игру. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что "Конн Смайт" завоевал Сидни Кросби. Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав 28 (10+18) очков в 25 матчах.

Полная версия интервью Дарюса Каспарайтиса в ближайшее время в "СЭ"