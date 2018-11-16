Даррен Дрегер: "Клубы НХЛ интересуются Задоровым"

Известный канадский обозреватель Даррен Дрегер отметил, что клубы НХЛ интересуются российским защитником "Колорадо" Никитой Задоровым. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "+4".

– Говоря о разных слухах по поводу обмена игроков, я имею в виду информацию относительно 23-летнего защитника "Колорадо" Никиты Задорова, – цитирует Дрегера TSN. - Некоторые клубы НХЛ задаются вопросом, может ли он быть доступен для сделки. В последней игре защитник провел на льду семь минут 22 секунды. В конце сезона он будет ограниченно свободным агентом. "Колорадо" нравится габаритный россиянин, но тренер команды держит Задорова в "собачьей конуре". Он может стать частью чего-то большого.