"Даллас" обыграл "Вашингтон" благодаря 36 сэйвам Худобина

"Даллас" переиграл "Вашингтон" в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). "Кэпиталз" потерпел третье поражение кряду.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам, а его одноклубник Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами.

Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, выступающие за "Вашингтон", очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Вашингтон" - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сегин - 14 (бол., Факса, Радулов), 13:20 - 1:0. Эллер - 6 (Бураковски, Орпик), 30:19 - 1:1. Сегин - 15 (Радулов, Хинтс), 63:37 - 2:1.

Вратари: Худобин - Копли.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 29 (15+8+2+4) - 37 (5+15+14+3).

Наши: Ничушкин (11.56/2/0), Радулов (22.45/4/+1) - Кузнецов (20.03/3/0), Овечкин (22.13/6/-1), Орлов (25.12/3/0).

5 января. Даллас. American Airlines Center.