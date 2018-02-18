Дадонов забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари". В начале второго периода 28-летний россиянин реализовал большинство. Для него этот гол стал 15-м в этом сезоне. Позже он также сделал голевую передачу. Всего в текущем сезоне Дадонов набрал 36 (15+21) очков.

Evgeni Dadonov tips one home, giving the #FlaPanthers a 3-1 lead (PPG): pic.twitter.com/7teGMEOmGR – The Rat Trick (@FanSidedTheRat) 18 февраля 2018 г.