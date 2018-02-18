07:35 | Хоккей — НХЛ

Дадонов забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео


Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари". В начале второго периода 28-летний россиянин реализовал большинство. Для него этот гол стал 15-м в этом сезоне. Позже он также сделал голевую передачу. Всего в текущем сезоне Дадонов набрал 36 (15+21) очков. 

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Материалы других СМИ
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