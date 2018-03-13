"Да что там эти 600 голов, сколько у Овечкина кубков?"

Сегодня на Ютуб-канале "СЭ" состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. В течение часа они обсудили последние события Кубка Гагарина и регулярного чемпионата НХЛ, включая юбилейный 600-й гол Александра Овечкина.