"Да что там эти 600 голов, сколько у Овечкина кубков?"

Сегодня на Ютуб-канале "СЭ" состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. В течение часа они обсудили последние события Кубка Гагарина и регулярного чемпионата НХЛ, включая юбилейный 600-й гол Александра Овечкина.
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изсибири
А кто такой Шевченко? И сколько у него шайб в НХЛ и сколько кубков?
20:29
Choy
Ругая Овечкина шевченко просто пиарится. А то кто на него внимание обратит? полный НУЛЬ.
20:02
Весёлый©
Вообще ровно к личности Шевченко, беспокоит лишь то, что данная заява - обычный заход даже англоязычных троллей. Одно дело, когда Маламуд набрасывает в 10+ твитов с аргументацией, что со звездой Овечкина не так, просто не придешь в комменты покидаться калом, а здесь какой-то уже запредельно днищенский уровень. [видео не смотрел, разумеется, редко почитываю """""""""обзоры игрового дня"""""""""" от Шевы]
19:50
ekbigor
Зачем ему канадский кубок? Ну будет, так будет, нет, так нет. Вспоминая звёзд минувших поколений, кто помнит сколько у них кубков? И потом, кубок дают команде а не игрокам.
19:28
Santafe
Шевченко
19:28
Santafe
В статьях и в словах нет согласованности: он то превозносит Ови, то ноги вытирает... все ради хайпа
19:27
igogohruhru
У Шевченко траур по поводу 600 голов Овечкина.
19:21
mak3
Шевченко неприятный тип. Постоянно на Саню гонит. У Овечкина столько кубков, ну и что что личных, что под их тяжестью Шевченко скончался бы.
19:20
gibson
Заголовок - чистый хайп. Несолидно.
19:15
Монте-Кристо (Мститель) .
Мнение идиотов, конечно, очень важно. Но только идиотам.
18:46
scotioti
Ну тут конечно-же Шевченко погорячился... надеюсь, он это и сам признаёт.
18:20