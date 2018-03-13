18:16 | Хоккей — НХЛ

"Да что там эти 600 голов, сколько у Овечкина кубков?"

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Сегодня на Ютуб-канале "СЭ" состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея "СЭ" Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. В течение часа они обсудили последние события Кубка Гагарина и регулярного чемпионата НХЛ, включая юбилейный 600-й гол Александра Овечкина.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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изсибири

А кто такой Шевченко? И сколько у него шайб в НХЛ и сколько кубков?

20:29

Choy

Ругая Овечкина шевченко просто пиарится. А то кто на него внимание обратит? полный НУЛЬ.

20:02

Весёлый©

Вообще ровно к личности Шевченко, беспокоит лишь то, что данная заява - обычный заход даже англоязычных троллей. Одно дело, когда Маламуд набрасывает в 10+ твитов с аргументацией, что со звездой Овечкина не так, просто не придешь в комменты покидаться калом, а здесь какой-то уже запредельно днищенский уровень. [видео не смотрел, разумеется, редко почитываю """""""""обзоры игрового дня"""""""""" от Шевы]

19:50

ekbigor

Зачем ему канадский кубок? Ну будет, так будет, нет, так нет. Вспоминая звёзд минувших поколений, кто помнит сколько у них кубков? И потом, кубок дают команде а не игрокам.

19:28

Santafe

Шевченко

19:28

Santafe

В статьях и в словах нет согласованности: он то превозносит Ови, то ноги вытирает... все ради хайпа

19:27

igogohruhru

У Шевченко траур по поводу 600 голов Овечкина.

19:21

mak3

Шевченко неприятный тип. Постоянно на Саню гонит. У Овечкина столько кубков, ну и что что личных, что под их тяжестью Шевченко скончался бы.

19:20

gibson

Заголовок - чистый хайп. Несолидно.

19:15

Монте-Кристо (Мститель) .

Мнение идиотов, конечно, очень важно. Но только идиотам.

18:46

scotioti

Ну тут конечно-же Шевченко погорячился... надеюсь, он это и сам признаёт.

18:20

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