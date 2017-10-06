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06:20 | Хоккей — НХЛ

"Чикаго" забросил "Питтсбургу" 10 шайб. У Малкина "-3" и голевая передача

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"Чикаго" разгромил "Питтсбург" со счетом 10:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей 5 (1+4) очков набрал нападающий Райан Хартман, хет-трик на счету Брэндона Саада, который летом вернулся из "Коламбуса". Дубль на счету Ника Шмолца, по шайбе забросили Патрик Кейн, Рихард Паник, Патрик Шарп и Брент Сибрук.

Российский нападающий Артем Анисимов за почти 18 минут игрового времени нанес один бросок и сделал результативную передачу.

В составе "Питтсбурга" единственный гол у форварда Фила Кессела, которому ассистировал Евгений Малкин. Россиянин заработал показатель полезности "-3".

Отметим, что в последний раз "Чикаго" забрасывал сопернику 10 шайб в 1988 году (со счетом 10:4 был обыгран "Виннипег"). Также "Блэкхокс" стали пятой командой в истории лиги, которые забрасывала минимум 10 шайб в первом матче сезона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Питтсбург" – 10:1 (5:0, 3:1, 2:0)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Adios Amigos R...

Да, а в фентази ставка на пигвинятину была ошибочной - играют на полном расслабоне ребята...) Ну а чё, всё и всем уже доказали, могут себе позволить...))

06:59

зритель1

Может просто не восстановились? Играли через сутки,да ещё и с перелётом.

06:58

Adios Amigos R...

Глушаковский самогон добрался и до раздевалки пингвинов. Женька привёз из Москвы, факт:%))

06:57

ВеликийПашаБуре

Ваще пок, прорвемся. Но с другой стороны, очень серьезный звонок для Пенс, два поражения на старте....Ждем голов от ЕвГения.

06:41

Easycure

А где-то в казино сидит МАФ.

06:38

fifa_guru

Тоже не показатель. Команды подошли по разному к началу сезона - одни после триумфа, другие после провала. Правда, удивительно, что оборона 1-2 звена ПП напропускали

06:33