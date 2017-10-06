"Чикаго" забросил "Питтсбургу" 10 шайб. У Малкина "-3" и голевая передача

"Чикаго" разгромил "Питтсбург" со счетом 10:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей 5 (1+4) очков набрал нападающий Райан Хартман, хет-трик на счету Брэндона Саада, который летом вернулся из "Коламбуса". Дубль на счету Ника Шмолца, по шайбе забросили Патрик Кейн, Рихард Паник, Патрик Шарп и Брент Сибрук.

Российский нападающий Артем Анисимов за почти 18 минут игрового времени нанес один бросок и сделал результативную передачу.

В составе "Питтсбурга" единственный гол у форварда Фила Кессела, которому ассистировал Евгений Малкин. Россиянин заработал показатель полезности "-3".

Отметим, что в последний раз "Чикаго" забрасывал сопернику 10 шайб в 1988 году (со счетом 10:4 был обыгран "Виннипег"). Также "Блэкхокс" стали пятой командой в истории лиги, которые забрасывала минимум 10 шайб в первом матче сезона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Питтсбург" – 10:1 (5:0, 3:1, 2:0)