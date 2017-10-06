"Чикаго" забросил "Питтсбургу" 10 шайб. У Малкина "-3" и голевая передача

"Чикаго" разгромил "Питтсбург" со счетом 10:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей 5 (1+4) очков набрал нападающий Райан Хартман, хет-трик на счету Брэндона Саада, который летом вернулся из "Коламбуса". Дубль на счету Ника Шмолца, по шайбе забросили Патрик Кейн, Рихард Паник, Патрик Шарп и Брент Сибрук.
Российский нападающий Артем Анисимов за почти 18 минут игрового времени нанес один бросок и сделал результативную передачу.
В составе "Питтсбурга" единственный гол у форварда Фила Кессела, которому ассистировал Евгений Малкин. Россиянин заработал показатель полезности "-3".
Отметим, что в последний раз "Чикаго" забрасывал сопернику 10 шайб в 1988 году (со счетом 10:4 был обыгран "Виннипег"). Также "Блэкхокс" стали пятой командой в истории лиги, которые забрасывала минимум 10 шайб в первом матче сезона.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" – "Питтсбург" – 10:1 (5:0, 3:1, 2:0)
- Чикаго Блэкхокс
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Артем Анисимов
- Брент Сибрук
- Патрик Кейн
- Филип Кессел
- Патрик Шарп
- Рихард Паник
- Брэндон Саад
- Ник Шмолц
- Райан Хартман
Adios Amigos R...
Да, а в фентази ставка на пигвинятину была ошибочной - играют на полном расслабоне ребята...) Ну а чё, всё и всем уже доказали, могут себе позволить...))
06:59
зритель1
Может просто не восстановились? Играли через сутки,да ещё и с перелётом.
06:58
Adios Amigos R...
Глушаковский самогон добрался и до раздевалки пингвинов. Женька привёз из Москвы, факт:%))
06:57
ВеликийПашаБуре
Ваще пок, прорвемся. Но с другой стороны, очень серьезный звонок для Пенс, два поражения на старте....Ждем голов от ЕвГения.
06:41
Easycure
А где-то в казино сидит МАФ.
06:38
fifa_guru
Тоже не показатель. Команды подошли по разному к началу сезона - одни после триумфа, другие после провала. Правда, удивительно, что оборона 1-2 звена ПП напропускали
06:33