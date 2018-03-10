"Чикаго" уступил "Бостону", Анисимов набрал 1 очко

"Бостон" на своей площадке обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. Дубль в составе "Брюинз" сделал Давид Крейчи, 3 передачи на свой счет записал Джейк Дебраск.

В составе "Блэкхокс" 20 минут 12 секунд отыграл нападающий Артем Анисимов. Он сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Чикаго" - 7:4 (2:2, 1:2, 4:0)

Голы: Аккьяри - 8 (мен., Керали), 11:27 - 1:0. Крейчи - 15 (бол., Дебраск, Холден), 14:10 - 2:0. Тэйвз - 19 (Густафссон, Кейн), 14:27 - 2:1. Густафссон - 3 (Шмолц , Дебринкэт), 14:56 - 2:2. Хейден - 4 (Шарп, Кемпф), 26:37 - 2:3. Крейчи - 16 (бол., Дебраск, Джионта), 30:05 - 3:3. Хаймор - 1 (Густафссон, АНИСИМОВ), 35:46 - 3:4. Пастрняк - 24 (Маршан, Рай. Нэш), 46:23 - 4:4. Джионта - 2 (бол., Дебраск, Гржельчик), 48:02 - 5:4. Рик Нэш - 21 (Краг, Маршан), 49:18 - 6:4. Керали - 6 (п.в., Шаллер, Хара), 59:38 - 7:4.

Вратари: Раск - Берубе (57:49 - 57:56, 58:40 - 59:38).

Штраф: 9 - 17.

Броски: 40 (13+12+15) - 27 (12+7+8).

Наши: - Анисимов (20:12/2/0).

10 марта. Бостон. TD Garden.